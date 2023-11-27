Подмосковье 27 ноября 2023, 12:39 Выставка о мире животных откроется в Сергиевом Посаде 30 ноября Сергиево-Посадский музей-заповедник

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В историко-художественном музее-заповеднике Сергиева Посада 30 ноября откроется выставка «Звери земные и птицы небесные. Образы животных в христианском искусстве». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

«Мир животных, являясь неотъемлемой частью земного бытия, всегда оказывал огромное влияние на окружающую действительность, в том числе и на людей. Поэтому изображения зверей и птиц присутствуют на материальных памятниках всех эпох, начиная с первобытного общества. Достаточно большое место этот мир занимает и в христианском искусстве», — уточнили в ведомстве.

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На экспозиции можно будет увидеть произведения XIV — начала XX века, графические листы по мотивам фресок Рафаэля, гравюры и книжную миниатюру о дружбе русских святых с дикими животными. На выставке презентуют много икон и изображений их домашних животных, большое количество картин с голубями.

Всего в музее выставят около 70 предметов из собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника, многие экспонаты продемонстрируют впервые. Экспозиция будет работать до 19 мая.

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