Подмосковье 30 марта 2024, 19:24 Выставка о культурном наследии Перу открылась в Химках Администрация Химки г.о.

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Выставка, посвященная национальному культурному наследию Перу, открылась в Химках. Посольство республики предоставило институту культуры 11 керамических фигурок быков и шесть фотографий пейзажей региона Пуно на юге страны. Мероприятие продлится до 3 апреля.

Открытие выставки провела ректор МГИК, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ Екатерина Кудрина. На церемонии также присутствовала третий секретарь посольства Республики Перу Киспе Жеральдин Андреа Охеда, которая рассказала об истории экспонатов как части культурного наследия.

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Руководство МГИК провело встречу с представителями посольства, где обсудили вопросы сотрудничества между учебными заведениями и возможности обучения студентов из Республики Перу в России.

Также секретарь посольства посетила учебные корпуса института, где ознакомилась с работами преподавателей и студентов. Выставка под названием «Русская душа красотою живет» представляет культуру России. В ходе экскурсии для гостей была организована концертная программа с участием студентов факультета музыкального искусства и хореографического факультета МГИК.

«Наши страны объединяют добрые традиции дружбы, солидарности и взаимовыгодного партнерства», — подчеркнула лидер движения общественной поддержки Химок Олеся Климачева.

Она добавила, что посетить выставку можно абсолютно бесплатно.

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