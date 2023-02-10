Подмосковье 10 февраля 2023, 11:55 Выставка о геноциде в годы Великой Отечественной войны открылась в Рузе

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Выставка «Без срока давности» открылась в Молодежном центре Рузы. Ее подготовил архив Подмосковья. Выставка расскажет о геноциде жителей оккупированных во времена Великой Отечественной войны городов.

Проект нацелен на сохранение исторической памяти о военных преступлениях нацистов. Выставка будет работать до 25 февраля в будни и выходные дни с 10:00 до 16:00.

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