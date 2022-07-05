Выставка о домах русских поэтов откроется в усадьбе Мураново в Подмосковье

6 июля в Музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“ имени Ф. И. Тютчева» откроется новая выставка, которую посвятят в том числе и дому-музею Максимилиана Волошина. Это будет первая общая выставка для двух музеев-заповедников, между которыми есть общие вехи литературной истории.

В 2022 году исполняется 180 лет со дня постройки мурановского дома Евгением Баратынским, а также 95 лет со дня посещения этого исторического места Максимилианом Волошиным. Два музея открылись в разные годы, однако в один и тот же день, первого августа.

Самая яркая характеристика Муранова была написана именно Волошиным. Он написал, что для него посещение этого места стало одним из самых ярких впечатлений от всей Москвы.

«Погибни Мураново, нарушься этот изумительный ансамбль — вместе с ним утратится живой ключ к истокам русской философской поэзии, перестанет быть осязаема связь быта и пейзажа с лирикой Баратынского и Тютчева, исчезнет конкретная предпосылка к самым глубоким и отвлеченным достижениям мысли нашего вчера», — написал Волошин.

В обширной экспозиции всем посетителям покажут акварели самого Волошина, которые он написал в разные годы своей жизни и творчества. Все они отражают яркие композиции из Коктебеля. Часть выставки посвятят изданиям стихов поэта, сохранились оригиналы, изданные при его жизни.

Посетители увидят личные вещи Волошина, самодельные тюбетейки из бархатной ткани с металлическим украшением, «габриак» в виде фантастической фигурки животного, изящную шкатулку с резным узором и инкрустацией из коктебельских камешков, письменные принадлежности.