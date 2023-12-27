Подмосковье 27 декабря 2023, 12:07 Выставка наследия допетровской России открылась в «Новом Иерусалиме» в Истре Телеканал «360»

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Выставка «Формула Руси 17/20» открылась в Истре. Экспозиция, посвященная образам допетровской эпохи в искусстве Серебряного века, работает в музее «Новый Иерусалим».

На выставке представлены более 240 экспонатов из собраний 19 музеев России и частных коллекций, включая «Новый Иерусалим», Третьяковскую галерею, Русский музей, Исторический музей, Театральный музей имени Бахрушина, Музей искусства народов Востока, Музей-заповедник «Абрамцево» и других.

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Команда единомышленников более двух лет работала над этим масштабным проектом, и теперь его представили зрителям.

«Мы на этой выставке погружаем нашего посетителя в XVII век, чтобы посетители могли видеть, на что смотрели художники, чем вдохновлялись, где искали эти образы. И наш рассказ начинается с исторической экспозиции, посвященной Новому Иерусалиму», — рассказала директор государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

Новая экспозиция интегрирована в постоянные выставки музея и занимает более трех тысяч квадратных метров. Чтобы посетителям было легче ориентироваться, организаторы ввели специальные метки, акцентирующие внимание на деталях. Посетить выставку можно будет до 16 июня 2024 года.

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