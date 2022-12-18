Подмосковье 18 декабря 2022, 18:14 Выставка народных промыслов из частных коллекций открылась в Щелкове

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Выставка «Гжель. Жостово. Павловопосадские платки» открылась в художественной галерее в Щелкове. Все желающие смогут посмотреть на экспонаты из частных коллекций до 15 января 2023 года.

На выставке представлены работы разных промыслов Павловского Посада, Жостово, Дулево и Гжели. Все они выполнены мастерами из Клина.

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«Здесь можно увидеть то, что лежит в основе нашего культурного, национального наследия. Хочется, чтобы побольше поговорили сами художники о своем творчестве, вы задали вопросы и получили огромное удовлетворение от увиденного», — отметил директор Щелковской художественной галереи Александр Беглов.

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Всего выставка насчитывает порядка 100 экспонатов, среди которых можно увидеть жостовские подносы, павловопосадские платки, а также елочные игрушки ручной работы.

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