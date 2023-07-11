Подмосковье 11 июля 2023, 14:00 Выставка написанных в подмосковных усадьбах книг началась в Подольске Андрюшина Мария

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Выставка «Литературные маршруты лета» открылась в центральной библиотеке в Подольске. Посетителям представили книги русских писателей, которые были написаны в усадьбах неподалеку.

По словам директора библиотеки Галины Владимирской, Антон Чехов написал несколько произведений в усадьбе Мелихово.

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«Усадьба Мелихово находится совсем рядом с нами. Там писатель Антон Павлович Чехов написал знаменитую „Чайку“. Даже сохранился домик того времени, который теперь так и называется „Домик, где написана „Чайка“. Также в усадьбе написан рассказ „Хирургия“. Считается, что написан он, когда Чехов организовал амбулаторию. Сегодня амбулатория — часть музея усадьбы Мелихово», — поделилась она.

Также на выставке представили труды Федора Достоевского, который работал в имении Даровое. Усадьбу отреставрировали, и теперь ее рекомендуют к посещению любителям литературы.

Еще одна усадьба, расположена недалеко от Подольска, — Остафьево. На стенде представлена книга об Александре Пушкине, в которой рассказана знаменитая легенда, связанная с этим местом.

«Когда Пушкин уезжал от Вяземского домой из Остафьево, он забыл чемодан. Ему напомнили, но писатель взмахнул рукой и сказал: „Ах, оставь его!“. И, по легенде, с этой фразы Пушкина имение стало называться Остафьево», — рассказала Владимирская.

На выставке также представлены произведения, связанные также с усадьбами Архангельское, Ясная Поляна, Захарово, Шахматово и другими.

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