Подмосковье 15 ноября 2022, 18:07 Выставка на тему русского фольклора откроется в Музее народных промыслов в Подмосковье

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В Музее народных художественных промыслов 18 ноября откроется новая выставка. Она будет называться «Снежная фантазия», на ней будут представлены экспонаты из частной коллекции художника Марины Рогатовой.

Выставка-сказка будет посвящена не только взрослым посетителям, но и самым маленьким из них. В центре всего будет дерево, которое проходит через преображения к разным праздникам. Его можно украшать лентами и фруктами, самостоятельно приготовленной выпечкой и много еще чем. Еще с древности существует поверье, что именно деревья способны соединять небо и землю.

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Праздничное дерево обязательно появится на выставке. Оно будет вечнозеленым, полностью осыпанным звездами. На нем также разместят фигурки порхающих птиц, они будут напоминать о веселье, творчестве, поэзии и полете мысли.

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Марина Рогатова- это художник-миниатюрист. Еще в 1982 году она окончила Федоскинское училище, сначала работала на фабрике живописи. Работы ее успели прогреметь уже по всему миру, по многим странам. Ее творения раскупались для того, чтобы уходить в частные коллекции самых изощренных коллекционеров. В основном, главными темами для работ этой художницы становятся русский фольклор, цветочные композиции, аллегории времен года.