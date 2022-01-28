Выставка «Мое Мураново» откроется в усадьбе Тютчева в Подмосковье

Выставка «Мое Мураново» открывается 29 января в музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“ имени Ф. И. Тютчева». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Московской области.

Гости выставки смогут увидеть различные произведения искусства: картины-панно, аппликации из ткани, цветы из бисера и елочные игрушки из папье-маше. Особенное место на выставке займут графические работы, выполненные тушью на крафтовой бумаге.

По замыслу организаторов, новая выставка даст посетителям возможность не только увидеть художественные работы, но и позволит ощутить атмосферу музея и его душу.

Мураново — литературно-мемориальный музей, созданный потомками Ф. И. Тютчева на базе родовой усадьбы в деревне Мураново Пушкинского округа Московской области.

В июле 2006 года главный дом усадьбы был серьезно поврежден пожаром, вызванным попаданием молнии. Благодаря реакции сотрудников музея практически все экспонаты остались в сохранности. Реставрация завершилась в 2009 году. К 1 августа 2015 года экспозиция музея была полностью восстановлена и открыта для посещения.