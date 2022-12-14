Подмосковье 14 декабря 2022, 08:35 Выставка миниатюр открылась в школе Барвихи

Читать 360tv в

Выставка миниатюр открылась в Одинцовском округе. В экспозиции Барвихинской школы представлено более 600 солдатиков разных эпох, 88 единиц бронетехники, 18 моделей самолетов и даже замок. Все фигурки проработаны до мельчайших деталей.

Экспонаты знакомят школьников с разными видами моделирования. География художников, которые участвуют в экспозиции, в этом году расширилась. Выставка объединила мастеров из 10 городов России.

Реклама

«Радует то, что в этом году достаточно много новинок. <…> Две витрины по центру мы отдали под солдатиков, в которые наши папы играли <…>. Участвуют на порядок больше мастеров росписи», — рассказал методист «Одинцовского молодежного центра» Андрей Ткачук.

Реклама

Второй раз участие в выставке примет художник по миниатюрам и коллекционер Егор Кошелев. Он увлекается росписью миниатюр более 20 лет. В начале познакомился с наборами фигурок исторической тематики, пехоты и техники времен Великой Отечественной войны. В последствии же стал интересоваться вселенными фэнтези и научной фантастикой. В этом году на выставке представлено более 20 миниатюр его работы.

На выставке представлен редкий экспонат, который нашли в Кубинке. Фигурка медсестры относится к послевоенному периоду, ориентировочно к 70-м годам прошлого века.

«Можно отнести к разряду случайных, но одновременно знаковых находок, потому что она попала в струю вот этой выставки. Оказалось, что это такой интересный, уникальный экспонат. На местах реальных боев 1941 года в Подмосковье под Кубинкой в ходе поисковой разведки просто на металлоискатель был найден солдатик», — рассказал руководитель регионального отделения ООД «Поисковое движение России» в Московской области Антон Кузнецов.

Выставка будет работать до Нового года. В следующем году в планах сделать интерактивную зону, где ребята смогут поиграть в настольные игры советского периода.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».