04 марта 2024, 13:01
Выставка микроскопических произведений искусства открылась в Серпухове
Выставка «Шедевры микроискусства» открылась в музейно-выставочном центре Серпухова. Подробнее об экспозиции рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Мастер миниатюры и доктор физико-математических наук Владимир Анискин занимается творчеством уже больше 25 лет. Свою первую работу — надпись на рисовом зернышке — он сделал под впечатлением от книги о микроминиатюре. Сейчас коллекция Анискина насчитывает свыше 250 работ.
На выставке в Серпухове представлено около 40 работ мастера. Среди них — предметы, занесенные в книгу рекордов Гиннеса и в книгу рекордов России. Каждое произведение искусства можно рассмотреть через микроскоп.
Выставка завершится 21 апреля. Подробности — на сайте музейно-выставочного центра.
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