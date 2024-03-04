Подмосковье 04 марта 2024, 13:01 Выставка микроскопических произведений искусства открылась в Серпухове Личный архив Владимира Анискина

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Выставка «Шедевры микроискусства» открылась в музейно-выставочном центре Серпухова. Подробнее об экспозиции рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Мастер миниатюры и доктор физико-математических наук Владимир Анискин занимается творчеством уже больше 25 лет. Свою первую работу — надпись на рисовом зернышке — он сделал под впечатлением от книги о микроминиатюре. Сейчас коллекция Анискина насчитывает свыше 250 работ.

Личный архив Владимира Анискина Личный архив Владимира Анискина Личный архив Владимира Анискина Личный архив Владимира Анискина Личный архив Владимира Анискина Личный архив Владимира Анискина

На выставке в Серпухове представлено около 40 работ мастера. Среди них — предметы, занесенные в книгу рекордов Гиннеса и в книгу рекордов России. Каждое произведение искусства можно рассмотреть через микроскоп.

Выставка завершится 21 апреля. Подробности — на сайте музейно-выставочного центра.

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