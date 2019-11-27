Личные вещи военачальников и редкие фото. Выставка «Маршалы Победы» открылась в Сергиевом Посаде

Выставка, посвященная Битве за Москву и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась в Сергиевом Посаде. В краеведческом корпусе историко-художественного музея-заповедника можно увидеть личные вещи главных советских военачальников, а также уникальную коллекцию художника-ювелира Владимира Паламарчука, состоящую из копий правительственных наград, в том числе и наград Великой Отечественной войны.

Потолок музея украшают красные и георгиевские ленты — символы Победы, на стенах — портреты главных советских военачальников. Экспозиция «Маршалы Победы» достаточно камерная. Начинается она в холле. Здесь представлены плакаты военных лет, например, карикатуры на Гитлера. Представлены и экспонаты, которые можно потрогать руками. Желающие смогут примерить противогаз.

Выставочный зал небольшой — всего четыре на четыре метра, но посмотреть есть на что. В том числе, здесь представлены личные вещи героев Советского Союза.

Первыми посетителями выставки стали кадеты Сергиева Посада. Их внимание больше всего привлекло маленькое потертое фото Марии Поливановой, 20-летней девушки-снайпера.

«Мне кажется, я бы на ее месте струсила. Я не могу у себя в голове уложить. Мне кажется, это очень страшно, в таком возрасте убивать столько людей», — поделилась впечатлениями кадет Мария Ересько.

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Главный экспонат выставки — портрет маршала Жукова. На его груди столько наград, что рябит в глазах. В музее можно увидеть и реплики самых главных орденов советских маршалов.

Выставка лишь кажется маленькой. «Маршалы победы» воплощены трудами трех музеев — Сергиево-посадского музея-заповедника, Музея Великой Отечественной войны и Государственного музея обороны Москвы. Экспозиция проработает до 9 мая 2020 года.