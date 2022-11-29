Подмосковье 29 ноября 2022, 10:34 Выставка кукол по произведениям Чехова откроется в музее-заповеднике «Мелихово» 1 декабря

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Кукольные мастера со всей России представят своих персонажей на выставке в музее-заповеднике «Мелихово», посвященной творчеству Антона Чехова. Гости смогут увидеть знакомых героев из повестей и рассказов классика.

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Открытие выставки состоится 1 декабря в 15:00 в музее писем Чехова в «Мелихово». Кукольные мастера прислали для экспонирования свои работы, сделанные по произведениям «Мелюзга». Взрослые ненадолго окунутся в детство, а дети познакомятся с чеховскими героями. Их ждут Каштанка, Толстый и Тонкий, Попрыгунья, Дама с собачкой, Ванька Жуков и многие другие.

Герои рассказов выполнены в разных техниках. Это новый взгляд на творчество Чехова. На выставке будут представлены в том числе и миниатюрные кукольные портреты самого Антона Павловича.

На выставке будут проводить мастер-классы по изготовлению кукол. Занятия проведут состоявшиеся в этом ремесле мастера.

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