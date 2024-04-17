Подмосковье 17 апреля 2024, 15:25 Выставка кукол-оберегов прошла в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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В Дворце культуры «Химик» в Воскресенске состоялся праздник «Ярмарка мастеров». На мероприятии гостям представили уникальную выставку кукол-оберегов Ирины Власийчук.

Посетители ярмарки имели возможность не только увидеть уникальные авторские работы, но и принять участие в мастер-классах.

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На «Ярмарке мастеров» выступил образцовый коллектив фольклорного ансамбля «Жемчужинка» под руководством Елены Валенковой и концертмейстера Юрия Бобошко.

Программу праздника вели талантливые артисты театральной студии «Юность», которые сумели создать неповторимую атмосферу радости и творчества. Руководят коллективом Марина Николаева и Ольга Бурыкинаэ

Мероприятие прошло при поддержке учреждения дополнительного образования «Фантазия».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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