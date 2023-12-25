Подмосковье 25 декабря 2023, 10:47 Выставка кукол началась в усадьбе Кривякино Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Выставка авторских игрушек «Кукольная история под Новый год» началась в культурном центре «Усадьба Кривякино». Около 20 мастеров-кукольников из Воскресенска представили там свои работы.

В экспозиции представлено более 100 интерьерных и сувенирных авторских кукол в национальных и исторических костюмах, а также мягких и вязаных игрушек ручной работы. Выставка работает в зале южного флигеля усадьбы Кривякино. На открытии для гостей выставки выступили юные балерины, вокалисты и музыканты.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Выставка работает ежедневно с 10:00 до 17:00. Посетить ее можно по предварительной записи до 14 января 2024 года. Стоимость входного билета 200 рублей. Справки по телефону: 8 (985) 698-68-81.

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