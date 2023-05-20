Подмосковье 20 мая 2023, 23:00 Выставка кукол «Мир эльфов и фей» открылась в Воскресенске Unsplash

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Выставка кукол «Мир эльфов и фей» открылась в молодежном центре «Олимпиец» городского округа Воскресенск. Для зрителей авторские работы представила мастер Евгения Курченкова.

«Я люблю творчество во всех его проявлениях: и в художествах, и в лепке, и в картинах, в плетении, в бисере — везде», — отметила автор выставки.

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За восемь лет работы мастер обрела собственный стиль и поклонников творчества. Куклы Евгении представлены в разных уникальных образах — фея любовных писем, фея Пудреницы, фея розового облака и многое другое. Открытие выставки посетили ученики школы № 3, многие из них были приятно удивлены.

«На одежде детали интересные, и очень много причесок новых увидела, у каждой своя изюминка», — поделилась восьмиклассница Алина.

Всего на выставке представлены более 60 кукол. Познакомиться с работами и приобрести по желанию может любой желающий, мероприятие продлится до 28 мая.

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