Подмосковье 20 марта 2024, 14:15 Выставка «Кружево Русского Севера» начнется в музее в Сергиевом Посаде 22 марта Сергиево-Посадский музей-заповедник

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Выставка «Кружево Русского Севера. Из собрания Кирилло-Белозерского музея-заповедника» откроется 22 марта в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее. Посетители смогут познакомиться с историей и уникальной техникой создания кружевных изделий.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, на выставке представлено более 100 кружевных экспонатов середины XVIII — начала XXI веков. Это образцы кружева, предметы женского костюма, выставочные панно и предметы церковного облачения.

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Самый ранний памятник на выставке — фелонь середины XVIII — начала XIX столетия, декорированная кружевом из серебряных и позолоченных нитей.

В наше время традиции кружевного промысла бережно хранят талантливые художники и кружевницы предприятия «Снежинка», основанного в середине 1960-х годов.

Посетить уникальную выставку можно до 2 июня 2024 года.

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