Выставка книг и фотографий пройдет в музее Менделеева и Блока в Подмосковье

Выставка из даров редакции журнала «Наше наследие» и Общества изучения русской усадьбы (ОИРУ) откроется 12 марта в Государственном мемориальном музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока. Об этом сообщили в Министерстве культуры Московской области.

Выставка будет проходить в усадьбах Тараканово и Боблово, входящих в комплекс мемориального музея. Посетителям выставки представят материалы из архива ОИРУ, художественные работы и фотографии, книги с дарственными надписями, переданные редакцией журнала «Наше наследие» и его главным редактором Владимиром Енишерловым, который является родственником поэта Александра Блока.

Посетить выставку можно будет с 12 марта по 30 апреля.

В состав Музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока входят три усадьбы — Шахматово, Тараканово и Боблово. Они объединены общей историей дружбы двух семей: Бекетовых (Блоков) и Менделеевых. В советское время и до создания музея разоренная усадьба служила местом паломничества поклонников творчества поэта. Главный дом восстановлен в 2001, с этих пор там проводятся экскурсии и массовые мероприятия.