Подмосковье 06 февраля 2024, 16:05 Выставка «Киреево. Проекты мемориальных часовен» открылась в комплексе «Артишок» в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В музейно-выставочном комплексе «Артишок» в Химках открыли выставку уникальных авторских проектов магистрантов Московского архитектурного института «Киреево. Проекты мемориальных часовен». Экспозицию подготовили молодые архитекторы под руководством преподавателей кафедры «Храмовое зодчество».

Участники выставки представят разработки проекта по возведению мемориальных часовен на территории исторической усадьбы Киреево в Химках. Работа экспозиции продлится до 31 марта.

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Центром духовной жизни и одной из главных достопримечательностей Киреево был Храм преподобного Сергия Радонежского. Усадьба «Киреево» принадлежала представителям известных дворянских фамилий, таким как Еропкины, Бутурлины, князья Долгорукие и Салтыковы, Верстовские. В девятнадцатом веке она перешла в собственность богатейших купцов и промышленников России, в том числе известных меценатов Мамонтовых.

«Проектированию предшествовали натурные исследования с фрагментарными обмерами территории и изучение уникальных архивных материалов за более чем трехсотлетнюю историю места. Химки — молодой и современный городской округ, на месте которого располагалось множество интересных мест и усадеб. И я надеюсь, что мы увидим еще немало интересных экспозиций, раскрывающих историю муниципалитета», — рассказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

В рамках программы губернатора Андрея Воробьев а «Культура Подмосковья» каждые выходные в музейно-выставочном комплексе «Артишок» проходят мастер-классы, экскурсионные программы, новогодние экспозиции и ярмарки мастеров художественного творчества. Афишу мероприятий можно посмотреть на сайте музея.

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