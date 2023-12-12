Подмосковье 12 декабря 2023, 16:43 Выставка керамики Виктора Котова пройдет в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» Министерство культуры и туризма Московской области

Читать 360tv в

Выставка керамики Виктора Котова откроется в музее «Дмитровский кремль» 16 декабря. В экспозиции представят необычных персонажей, которые позволят гостям иначе взглянуть на обыденные вещи.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, Виктор Котов состоит в Союзе художников России с 1987 года. Его работы можно увидеть в музее-заповеднике «Абрамцево», Государственном Русском музее, музее космонавтики имени К. Э. Циолковского и других. Теперь его творчество представят в Дмитрове.

Гармоничные и добрые работы Котова изображают гротескных и забавных персонажей, которые позволят гостям по-новому взглянуть на обыденную жизнь.

Выставка будет работать до 25 февраля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».