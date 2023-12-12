12 декабря 2023, 16:43
Выставка керамики Виктора Котова пройдет в музее-заповеднике «Дмитровский кремль»
Выставка керамики Виктора Котова откроется в музее «Дмитровский кремль» 16 декабря. В экспозиции представят необычных персонажей, которые позволят гостям иначе взглянуть на обыденные вещи.
Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, Виктор Котов состоит в Союзе художников России с 1987 года. Его работы можно увидеть в музее-заповеднике «Абрамцево», Государственном Русском музее, музее космонавтики имени К. Э. Циолковского и других. Теперь его творчество представят в Дмитрове.
Гармоничные и добрые работы Котова изображают гротескных и забавных персонажей, которые позволят гостям по-новому взглянуть на обыденную жизнь.
Выставка будет работать до 25 февраля.
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