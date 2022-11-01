Выставка керамики откроется в музее Сергиева Посада 2 ноября | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 16:13 Выставка керамики откроется в музее Сергиева Посада 2 ноября

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В Сергиево-Посадском музее-заповеднике 2 ноября откроется выставка керамики члена Союза художников России Наталии Бодриковой. Ее назвали «Форма творчества».

Гости смогут увидеть произведения декоративно-прикладного искусства в техниках, традиционных для московской керамической школы. Это соединение скульптуры, живописи и разнообразных материалов. Выставка будет посвящена человеку — его заботам и жизни в социуме, эмоциям, позах и взглядах.

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Выставка будет открыта для посещения до 20 ноября.

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