Подмосковье 27 ноября 2023, 14:40 Выставка картин «Зимняя рапсодия» начнется в Красногорске 28 ноября Усадьба Знаменское-Губайлово

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Выставка «Зимняя рапсодия» откроется в культурно-выставочном комплексе «Знаменское-Губайлово» в Красногорске 28 ноября. На ней представят 65 картин в жанрах живописи и графики.

Как рассказали в Минкультуры региона, выставку организовал Союз художников Подмосковья. Экспозиция будет открыта до 31 января.

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