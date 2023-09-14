Подмосковье 14 сентября 2023, 13:02 Выставка картин в стиле наивного искусства открылась во Фрязине Автор фото: Екатерина Беляева

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Московский завод «Газпром нефть — смазочные материалы» поддержал социальный проект, помогающий талантливым жителям домов-интернатов раскрывать потенциал и заниматься живописью. Выставка картин, объединенных темой энергии в людях, человечности и доброты в мелочах, открылась во Фрязине. Экспозиция под открытым небом стала продолжением совместного проекта «Газпром нефти» и объединения «Новые городские художники».

В арт-группу «Новые городские художники» входят мастера с необычным взглядом на мир, создающие картины в стиле наивного искусства. Главными сюжетами работ становятся простые вечные ценности: любовь, забота и доброта. У каждого автора — необычная судьба и особенное восприятие окружающего. Искусство помогло этим людям преодолеть социальную изоляцию и стереотипы общества. Художники добились признания в арт-среде, несмотря на бытовые ограничения, сложности в общении или неумение читать и писать.

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«Новые городские художники» познакомят широкую аудиторию с работами авторов с непростой жизненной историей. Их наивное творчество приобрело популярность в мире искусства благодаря особой искренности и нестандартному подходу к типографике и цветам. Выставки таких работ проходят на крупных площадках Москвы и Санкт-Петербурга, например в Русском музее, Центре современного искусства имени Сергея Курехина, на «Винзаводе», в Музее нонконформистского искусства, Музее стрит-арта, галерее Navicula artis, RuArts gallery, Namegallery, РОСИЗО и 3120.