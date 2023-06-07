Подмосковье 07 июня 2023, 17:33 Выставка картин участников «Активного долголетия» открылась в Лобне

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Участники «Активного долголетия» из Лобни подготовили выставку своих картин, которые они написали во время занятий в клубе. Увидеть работы можно во дворце культуры «Чайка».

Для гостей и участников организаторы подготовили торжественную программу. Художников Аллу Терняеву, Елену Гончаренко, Наталью Брычкину, Галину Кутя и Людмилу Горланову наградили благодарностью за их яркие образы и тонкое видение.

Инструктор по йоге клуба «Активное долголетие» Виктория Горолюк провела веселую зарядку с юными посетителями выставки. В завершение торжественной части начальник отдела культуры городского округа Лобня Наталья Турта и руководитель художественной студии Елена Оверчук, под руководством которой были написаны все экспонаты, перерезали ленточку и открыли выставку. Она продлится до 27 июня.

Записаться на занятия клуба «Активное долголетие» можно по адресу: улица Молодежная, 4. Телефон для справок: 8 (495) 579-46-61.

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