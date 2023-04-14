Подмосковье 14 апреля 2023, 09:42 Выставка картин советских художников открылась ко Дню космонавтики в Дубне

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Первая выставка центра «РОСИЗО» открылась в Дубне. Она приурочена ко Дню космонавтики. Все экспонаты — подлинники картин советских художников, вдохновленных полетом Юрия Гагарина к звездам.

Проект «Человек. Земля. Вселенная» создан в рамках сотрудничества наукограда и Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».

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«Мы отобрали для этой выставки уникальные, во многом редкие работы. Большая часть из них давно не демонстрировалась публике», — рассказал советник генерального директора «РОСИЗО» Георгий Москвичев.

Центральное место выставки занимает бронзовый бюст Юрия Гагарина. Его создал советский скульптор Лев Кербель, автор более 50 памятников, установленных в России и за рубежом.

«Есть офорты, гравюры, литографии, даже линогравюра разных художников — известных участников советских, российских и зарубежных выставок», — сказала директор Музея Дубны Елена Чертовских.

Как отметили в городской администрации, сотрудничество с Государственным музейно-выставочным центром — продуктивное и интересное.

«Коллеги из „РОСИЗО“ откликнулись и сходу предложили тему, которая близка Дубне. Множество организаций округа работает [в космической отрасли]», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Дубна Николай Мадфес.

Ранее в рамках сотрудничества с «РОСИЗО» мозаики Нади Леже из Дубны были представлены на выставке проекта «ДК СССР» в Москве.

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