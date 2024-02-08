Подмосковье 08 февраля 2024, 09:57 Выставка картин Сергея Смирнова открылась в Щелкове Unsplash

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Выставка живописи Сергея Смирнова открылась в Щелкове. Главные темы на полотнах художника — городские пейзажи, природа, быт и русские праздники начала XX века.

На выставке в Щелковском историко-художественном музее представлено более 40 работ в различных жанрах. Сергей Смирнов пишет в традициях русской реалистической школы живописи, основоположниками которой были Шишкин, Левитан, Суриков, Куинджи.

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Вернисаж превратился в настоящую творческую встречу. Друг и коллега мастера Виктор Орлов познакомил гостей с творчеством художника.

«Вообще работы Смирнова, хочу это отметить, они светоносные. В первую очередь они несут в себе свет. Они изнутри светятся», — поделился заслуженный художник России Виктор Орлов.

Работы Смирнова находятся в музейных собраниях и частных коллекциях России, Германии, Англии, США, Франции, Швейцарии.

Выставка в Щелкове будет работать до 9 марта.

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