Подмосковье 15 марта 2024, 11:44 Выставка картин победителей детского конкурса «Благовест» начнется в Воскресенске 18 марта Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Жюри конкурса детского изобразительного творчества «Благовест» определило победителей. Выставка лучших работ начнется во Дворце культуры «Юбилейный» в Воскресенске 18 марта.

Конкурс проводится один раз в два года. В этом году участие в нем приняли воспитанники 18 изостудий, детских художественных школ и детских школ искусств Воскресенска, Коломны, Раменского, Жуковского, Орехово-Зуева, Щелкова, Можайска, Шатуры, Луховиц и других городов региона.

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В состав жюри вошли преподаватель художественно-графических дисциплин филиала Государственного социально-гуманитарного университета в Егорьевске Ника Хрипунова и иерей, клирик Иерусалимского храма в Воскресенске Виктор Грачев. Они оценивали 125 работ в четырех номинациях: графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптура.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Жюри отметило разнообразие форм, методов и приемов, которые использовали ребята при выполнении своих художественных произведений, что, несомненно, способствует развитию их творческого потенциала.

Церемония закрытия и награждение победителей состоится 19 апреля, а с 18 марта в Воскресенске начнет работу выставка лучших работ.

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