Подмосковье 27 ноября 2023, 12:40 Выставка картин Петра Толстошеина «Рай земной» откроется в Дмитрове 30 ноября Музей-заповедник «Дмитровский кремль»

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Выставка заслуженного художника России Петра Толстошеина «Рай земной» откроется в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» 30 ноября. на ней представят картины в жанрах портрета, натюрморта и других.

Как рассказали в Министерстве культуры Подмосковья, Петр Толтошеин работает в жанрах тематической картины, портрета, пейзажа и натюрморта. Он изображает красоту в обыденных вещах. За свою карьеру художника Петр Толстошеин оформлял фасады зданий и расписывал интерьеры.

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Выставка продлится до 7 января.

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