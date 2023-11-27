27 ноября 2023, 12:40
Выставка картин Петра Толстошеина «Рай земной» откроется в Дмитрове 30 ноября
Выставка заслуженного художника России Петра Толстошеина «Рай земной» откроется в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» 30 ноября. на ней представят картины в жанрах портрета, натюрморта и других.
Как рассказали в Министерстве культуры Подмосковья, Петр Толтошеин работает в жанрах тематической картины, портрета, пейзажа и натюрморта. Он изображает красоту в обыденных вещах. За свою карьеру художника Петр Толстошеин оформлял фасады зданий и расписывал интерьеры.
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Выставка продлится до 7 января.
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