Подмосковье 26 марта 2024, 14:58 Выставка картин о Востоке открылась в Орехово-Зуеве

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Новая выставка «Тонкое» открылась в Музыкальной галерее Орехово-Зуева. Кураторы собрали здесь работы художников, которые в своем творчестве раскрывают тему Востока.

Куратор выставки Ирина Моторина сама увлекается Востоком, поэтому решилась на такой эксперимент. География участников обширная: от Орехово-Зуева до Екатеринбурга и даже Белоруссии.

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Открытие выставки прошло под аккомпанемент в исполнении учащихся и педагогов детской школы искусств имени Якова Флиера. Они же стали одними из первых, кто оценил экспозицию.

Выставка «Тонкое» в музыкальной галерее продлится до 20 апреля. Возможно, потом она будет гастролировать по другим городам, расширяться и даже меняться.

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