Подмосковье 20 марта 2024, 15:44 Выставка картин о Крыме началась в галерее имени Горшина в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Выставка «Вдохновленные Крымом» открылась в картинной галерее имени Горшина в Химках. Для всех желающих провели экскурсию по экспозиции.

Химчане во время первой экскурсии узнали о памятных местах Крымского полуострова, где жили и работали представители известные российские художники, литераторы и музыканты.

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«Иван Айвазовский, Федор Гросс, Михаил Потапов и многие другие неоднократно изображали на своих полотнах живописные виды полуострова. Полуостров любили многие русские писатели, поэты, театральные деятели и музыканты. Великолепные пейзажи и удивительные места оставили след в творчестве и судьбе многих из них», — сказала муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Посетить выставку можно в галерее имени Горшина по адресу: улица Московская, дом № 15.

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