Выставка картин о космосе «Время первых» открылась в Королеве | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 18:10 Выставка картин о космосе «Время первых» открылась в Королеве

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В Королеве открылась выставка картин художницы Анастасии Рыжиковой «Время первых». Она проходит в интерактивном павильоне «Космос». В первый день работы выставки ее посетил Герой России, летчик-космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

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Летчик пообщался с автором картин и жителями Королева, которые пришли на выставку.

На экспозиции представлено 14 картин. Они посвящены пионерам космоса: первому человеку, полетевшему в космос, первой женщине-космонавту, человеку, впервые вышедшему в открытый космос, и первым собакам-космонавтам.

Анастасия Рыжикова — член Московского союза художников и Творческого союза художников, преподаватель в школе акварели С. Н. Андрияки.

Выставка продлится в интерактивном павильоне «Космос» в Королеве до 14 ноября, посетить ее бесплатно могут все желающие.