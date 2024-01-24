Подмосковье 24 января 2024, 17:21 Выставка картин Михаила Абакумова развернулась под открытым небом в Коломне Коломенская картинная галерея "Дом Озерова"

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Выставка «В горнице моей светло» открылась в Коломне в рамках проекта «Стрит-АРТ». Ее обустроили под открытым небом, рядом с картинной галереей «Дом Озерова» на улице Яна Грунта.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, проект знакомит зрителей с творчеством художника, почетного жителя Коломны, Михаила Абакумова. На выставке представили репродукции его работ, на которые соединились традиции реализма и импрессионизма. Темы его картин — природа русского севера, деревенские дома и быт.

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Выставка будет открыта до 4 марта.

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