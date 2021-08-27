Выставку картин педагогов и выпускников МГОУ открыли в галерее Мытищ

В Мытищинской картинной галерее стартовала выставка работ, созданных педагогами и выпускниками факультета изобразительного искусства и народных ремесел МГОУ. Ее посвятили 90-летию университета.

В залах представили уникальные работы известных деятелей искусства и художественной педагогики, которые преподавали на факультете с момента его основания.

Здесь можно увидеть картины учителей, которые работают на факультете и сейчас. Это работы академиков РАО и РАХ, народных и заслуженных художников, профессоров.

Рядом с корифеями живописи свои работы представили их ученики — выпускники факультета изобразительного искусства и народных ремесел.

Посетители увидят разнообразие стилей. Это живопись, графика и визитная карточка факультета — изделия декоративно-прикладного искусства, народных промыслов Подмосковья и и России.

Особое внимание факультет уделяет именно традиционному русскому искусству. Ведущие преподаватели факультета делятся со студентами разносторонними знаниями по самым перспективным направлениям.

Среди них классические формы искусства, традиционная художественная педагогика и этнопедагогика.

Главный редактор журнала «Современная научная мысль», профессор Игорь Турицин назвал факультет «жемчужиной русского искусства», а представленные в экспозиции произведения — «восхищением национального духа».

Выставка продлится до 3 октября. Сотрудники МГОУ пригласили всех желающих посетить экспозицию.