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    27 августа 2021, 14:50

    Выставку картин педагогов и выпускников МГОУ открыли в галерее Мытищ

    Редакция сайта 360°

    В Мытищинской картинной галерее стартовала выставка работ, созданных педагогами и выпускниками факультета изобразительного искусства и народных ремесел МГОУ. Ее посвятили 90-летию университета.

    Выставку картин педагогов и выпускников МГОУ открыли в галерее Мытищ | Изображение 1

    В залах представили уникальные работы известных деятелей искусства и художественной педагогики, которые преподавали на факультете с момента его основания.

    Здесь можно увидеть картины учителей, которые работают на факультете и сейчас. Это работы академиков РАО и РАХ, народных и заслуженных художников, профессоров.

    Выставку картин педагогов и выпускников МГОУ открыли в галерее Мытищ | Изображение 2

    Рядом с корифеями живописи свои работы представили их ученики — выпускники факультета изобразительного искусства и народных ремесел.

    Посетители увидят разнообразие стилей. Это живопись, графика и визитная карточка факультета — изделия декоративно-прикладного искусства, народных промыслов Подмосковья и и России.

    Выставку картин педагогов и выпускников МГОУ открыли в галерее Мытищ | Изображение 3

    Особое внимание факультет уделяет именно традиционному русскому искусству. Ведущие преподаватели факультета делятся со студентами разносторонними знаниями по самым перспективным направлениям.

    Среди них классические формы искусства, традиционная художественная педагогика и этнопедагогика.

    Выставку картин педагогов и выпускников МГОУ открыли в галерее Мытищ | Изображение 4

    Главный редактор журнала «Современная научная мысль», профессор Игорь Турицин назвал факультет «жемчужиной русского искусства», а представленные в экспозиции произведения — «восхищением национального духа».

    Выставка продлится до 3 октября. Сотрудники МГОУ пригласили всех желающих посетить экспозицию.