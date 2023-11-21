Подмосковье 21 ноября 2023, 15:17 Выставка картин лауреатов творческого конкурса имени Виктора Попкова открылась в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Выставка картин лауреатов конкурса народного художника Виктора Попкова открылась в Мытищинском историко-художественном музее. Экспозиция продлится до 10 декабря.

Это уже 17-я выставка-конкурс, которая проходит на базе Мытищинского историко-художественного музея. На ней представлено 44 картины из 70. Остальные работы остались на площадке ВГИКа.

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«Мы ежегодно проводим конкурс имени Виктора Попкова. В этот раз он проходит в другом формате. Мы выбирали лауреатов на территории выставочного комплекса ВГИК. Нас пригласили художники, наши партнеры – кинематографисты, и мы, с ними сообща, провели это мероприятие», – отметила заслуженный работник культуры Российской Федерации, сопредседатель Московского объединения художников Международного художественного фонда Лариса Комарова.

Местный художник Владимир Артюшенко тоже представил свою работу на конкурсе. За картину получил диплом участника конкурса.

«Я очень благодарен, что меня поддержали и пригласили поучаствовать с этой картиной. Хотелось бы подарить её фонду», – рассказал член Союза художников России, организации ЮНЕСКО и Ассоциации художников Мытищ Владимир Артюшенко.

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