Выставка картин космонавта Владимира Джанибекова открылась в Звездном Городке

Дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков уже неоднократно побывал в космосе и взялся за кисть. На его счету — пять полетов, в общей сложности он пробыл в космосе 145 суток, и это не могло не отразиться на его творчестве.

Место человека во Вселенной — главная тема работ Джанибекова.

«Ну, какая-то волна вот наступает, а дальше идет процесс. Это просто, если ты что-то умеешь делать. А тут поиск каких-то решений. Ту же воду. Тут как разные техники, так и разные подходы, разные мысли», — объяснил летчик-космонавт свое видение искусства.

В своих работах художник использует разные стили и средства изображения космического пространства. Но есть в работах Джанибекова и место вполне земным пейзажам, и даже морю.

Глава Звездного Городка Евгений Баришевский отметил, что такая возможность посмотреть руку мастера имеет большую ценность для жителей и гостей.

«Очень приятно, что Владимир Александрович лично нашел возможность, и в канун 60-летия полета Юрия Алексеевича Гагарина представил свою выставку в картинной галерее Дома космонавтов Звездного Городка, для нас, для жителей, и для гостей. И всех, кто приедет на праздничные мероприятия», — сказал глава городского округа.

На выставке представлено около 50 работ. Увидеть их можно в течение двух недель.

Звездный Городок ранее признали самым космическим населенным пунктом в РФ. Кроме того, Московская область вошла в первую тройку регионов по количеству космонавтов.