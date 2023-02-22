Подмосковье 22 февраля 2023, 09:03 Выставка картин Ивана Сорокина открылась в музее-заповеднике Пушкина в Больших Вяземах

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Передвижная выставка известного русского художника Ивана Сорокина открылась в музее-заповеднике Пушкина в Больших Вяземах. Около 60 живописных и графических работ посвящены жизни поэта.

Чтобы написать свои картины, художник лично бывал в любимых местах Пушкина — Болдине, Михайловском, Петербурге. Свои картины Сорокин писал исключительно с натуры.

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«Иван Васильевич родился в селе Гавриловском Рязанской области, недалеко от Есенинских мест. Это такая русская глубинка, и русская тема у него присутствовала всю жизнь», — рассказал куратор передвижной экспозиции Иван Хотинский.

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Художник изображал не только пейзажи, но и эпизоды из жизни поэта.

«Когда Пушкин был женихом Натальи Николаевны, у него была плохая репутация атеиста. Тогда его теща повезла по московским святыням, в частности привезла его к чудотворной Иверской иконе. Эту сцену запечатлел Иван Васильевич», — рассказал Иван Хотинский.

Картины Ивана Сорокина популярны в России и за ее пределами. Они представлены в собраниях Третьяковской галереи, во многих отечественных и зарубежных музеях, в частных коллекциях. Выставка художника в музее-заповеднике Пушкина в Больших Вяземах открыта до 26 марта.

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