28 августа 2023, 16:36
Выставка картин и керамики под открытым небом началась в Звенигороде
Галерею под открытым небом открыли в березовой роще в Звенигороде. Художники, дизайнеры и керамисты объединились, чтобы порадовать местных жителей своим творчеством.
Телеканал «360»
Познакомиться с творчеством земляков и провести время на свежем воздухе можно будет 3 и 10 сентября. Арт-пространство находится в Верхнем Посаде. Чтобы его найти, нужно пройти в сторону реки по Садовому переулку.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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