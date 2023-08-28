Подмосковье 28 августа 2023, 16:36 Выставка картин и керамики под открытым небом началась в Звенигороде Телеканал «360»

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Галерею под открытым небом открыли в березовой роще в Звенигороде. Художники, дизайнеры и керамисты объединились, чтобы порадовать местных жителей своим творчеством.

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Познакомиться с творчеством земляков и провести время на свежем воздухе можно будет 3 и 10 сентября. Арт-пространство находится в Верхнем Посаде. Чтобы его найти, нужно пройти в сторону реки по Садовому переулку.

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