Подмосковье 12 декабря 2023, 16:02 Выставка картин художницы Дины Ельцевой началась в Коломне Художник Дина Ельцева

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В Коломенской картинной галерее начала работать выставка члена Союза художников России Дины Ельцевой «Сказки из жизни. Мой стиль начался с Брейгеля…». Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Художница работает в технике станковой живописи. Темой ее работ является современная деревня. Некоторые картины отражают смысл пословиц.

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Выставка завершится 31 января. Подробности можно узнать на сайте.

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