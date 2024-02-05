Подмосковье 05 февраля 2024, 16:12 Выставка картин художников-реалистов началась в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Художники Константин Мирошник и Наталия Кургузова-Мирошник торжественно открыли свою выставку «Дружить по-русски» в музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске. Они провели для гостей авторскую экскурсию и мастер-класс по написанию портрета.

На художественной выставке представлено более 50 работ: натюрморты, пейзажи и портреты с высокой реалистичностью и детализацией.

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«„Путевой дворец“ в Солнечногорске является местом, где посетители могут вживую увидеть оригинальные авторские работы деятелей искусства, в том числе международного и всероссийского уровня. <…> Теперь жители округа смогут соприкоснуться с живописными полотнами таких именитых художников как Константин Мирошник и Наталия Кургузова-Мирошник, которые экспонировались на крупнейших арт-площадках страны, в том числе в „Манеже“», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Выставка «Дружить по-русски» будет работать в Солнечногорске до 31 марта.

Напомним, раннее в музейно-выставочном центре «Путевой дворец» прошла выставка Союза художников Подмосковья «От Руси до России». Сейчас там также можно увидеть экспозицию русской деревянной игрушки из частной коллекции Ильи Сбруева.

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