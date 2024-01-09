09 января 2024, 16:14
Выставка картин художника Виктора Демьянчука началась в поселке Заречье
Выставка «Великий Устюг — Родина Деда Мороза» открылась в поселке Заречье в Одинцовском округе. В экспозиции представлены работы заслуженного художника, члена-корреспондента Российской академии художеств Виктора Демьянчука.
Это уже не первая выставка художника в Одинцовском округе. Например, в прошлом году он выставлял работы, посвященные Крыму.
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«Эта выставка особенная. Мне приходилось бывать в Великом Устюге, я собрал необыкновенно большой материал и его показал сначала в Совете Федерации, потом в Кремле, и в Заречье мне очень хотелось детям показать», — сказал заслуженный художник Российской Федерации Виктор Демьянчук.
Выставка будет работать в бизнес центре на Заречной улице до конца января. Также здесь будут проходить мастер-классы и авторские встречи.
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