Подмосковье 08 февраля 2024, 18:51 Выставка картин художника Сергея Смирнова открылась в Щелкове Источник фото: Евгения Корытько

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Выставка в честь юбилея художника Сергея Смирнова открылась в Щелковском историко-художественном музее. Посетители смогут увидеть более 40 работ прославленного мастера.

Каждая картина кисти Сергея Смирнова буквально дышит любовью к Родине, ведь он работает в традициях русской реалистичной школы. Пейзажи Подмосковья, отражение русского быта и праздников не оставят зрителей равнодушными.

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Работы мастера находятся в музейных собраниях и частных коллекциях России, Германии, Англии.

Посетить выставку можно до 9 марта.

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