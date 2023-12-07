07 декабря 2023, 13:38
Выставка картин художника Сергея Смирнова началась в Мытищах
Выставка «Зима… и не только!» открылась в Мытищинской галерее искусств 7 декабря. На ней представили работы заслуженного художника России Сергея Смирнова.
Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, Сергей Смирнов — представитель ассоциации художников «Русский мир». Она объединяет представитель классического направления русской живописи.
Реклама
В картинах Смирнова можно найти элементы романтизма, историзма и академизма. Среди тем — городские пейзажи Москвы, русские праздники и быт 20-го века.
Экспозиция будет работать до 21 января.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы. Для жителей и гостей региона подготовили праздничную программу со спектаклями, выставками и ледовыми представлениями.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Выставки
Мытищи
Реклама
Реклама