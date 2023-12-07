Подмосковье 07 декабря 2023, 13:38 Выставка картин художника Сергея Смирнова началась в Мытищах Мытищинская галерея искусств

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Выставка «Зима… и не только!» открылась в Мытищинской галерее искусств 7 декабря. На ней представили работы заслуженного художника России Сергея Смирнова.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, Сергей Смирнов — представитель ассоциации художников «Русский мир». Она объединяет представитель классического направления русской живописи.

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В картинах Смирнова можно найти элементы романтизма, историзма и академизма. Среди тем — городские пейзажи Москвы, русские праздники и быт 20-го века.

Экспозиция будет работать до 21 января.

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