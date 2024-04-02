Подмосковье 02 апреля 2024, 10:48 Выставка картин художника Ильи Бройдо началась в Черноголовке Телеканал «360»

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Выставка картин «Река времени» началась в Доме ученых научного центра Российской академии наук в Черноголовке. На ней представлены работы советского художника-монументалиста и живописца Ильи Матвеевича Бройдо.

Илья Бройдо — автор мозаик и барельефа на главном здании Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук в Черноголовке. Другое его панно в технике монументальной фасадной живописи сграффито украшает здание спортзала одной из школ округа.

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Заслуженного художника России не стало в 2002 году. Спустя более 20 лет, его работы продолжают жить и хранят в себе историческое наследие для подрастающего поколения.

«Монументальные произведения Ильи Матвеевича разбросаны по всему Советскому Союзу. К сожалению, некоторые из них уже утеряны», — рассказала куратор выставки, экскурсовод клуба «Ходим-бродим по Черноголовке» Елена Мартьянова.

Помимо монументальных работ, Илья Бройдо занимался живописью. На выставке «Река времени» представлены работы, в хронологическом порядке описывающие события XX века.

«Выставка объединяет более 40 работ Ильи Матвеевича, выполненные в разные годы и посвященные разным темам. Мы постарались отразить самые разные направления его творчества, потому что это был художник, который очень эмоционально отзывался на все исторические события» — отметила исполняющая обязанности директора Дома ученых научного центра Российской академии наук в Черноголовке Елена Пылаева.

Выставка продлится до 26 апреля, для посетителей вход свободный.

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