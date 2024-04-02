Подмосковье 02 апреля 2024, 13:13 Выставка картин художника Игоря Урмина начнется в Наро-Фоминске 5 апреля Картинная галерея Игоря Урмина

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Дворец культуры «Звезда» в Наро-Фоминском городском округе пригласил на выставку живописи Игоря Урмина. Экспозиция откроется 5 апреля, об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Игорь Урмин состоит в Союзе художников России с 1966 года. Его работы хранятся не только в российских и зарубежных музеях, но и в частных коллекциях.

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Выставка завершится 16 апреля. Узнать об экспозиции больше можно на сайте дворца культуры «Звезда». Здесь регулярно проводятся театрализованные представления, концерты и творческие вечера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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