17 июля 2023, 15:16
Выставка картин Хсара Гассиева открылась в художественно-историческом музее в Мытищах
Торжественное открытие выставки «Перед рассветом» состоялось в Мытищинском художественно-историческом музее. Она посвящена памяти художника Хсара Гассиева.
Художник Хсар Гассиев родился в Цхинвале, работал и жил в Мытищах. Вплоть до самой смерти в 2020 году он трудился в своей мастерской в Перловке.
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«Никакие другие средства, кроме человеческого глаза, кроме собственного взгляда, мнения, работы не могут передать то, что хотел своими работами сказать художник», — отметила директор Мытищинского историко-художественного музея Мария Клычникова.
Гостем выставки стал атташе по вопросам культуры посольства Республики Южная Осетия в России Владимир Сергеев. Он зачитал приветственное слово от чрезвычайного и полномочного посла Республики Южная Осетия в Российской Федерации Знаура Гассиева.
«Для нас большая честь присутствовать на этом мероприятии, приветствую всех членов семьи и посетителей выставки», — сказал Владимир Сергеев.
Выставка продлится до 14 августа.
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