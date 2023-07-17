Подмосковье 17 июля 2023, 15:16 Выставка картин Хсара Гассиева открылась в художественно-историческом музее в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Торжественное открытие выставки «Перед рассветом» состоялось в Мытищинском художественно-историческом музее. Она посвящена памяти художника Хсара Гассиева.

Художник Хсар Гассиев родился в Цхинвале, работал и жил в Мытищах. Вплоть до самой смерти в 2020 году он трудился в своей мастерской в Перловке.

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«Никакие другие средства, кроме человеческого глаза, кроме собственного взгляда, мнения, работы не могут передать то, что хотел своими работами сказать художник», — отметила директор Мытищинского историко-художественного музея Мария Клычникова.

Гостем выставки стал атташе по вопросам культуры посольства Республики Южная Осетия в России Владимир Сергеев. Он зачитал приветственное слово от чрезвычайного и полномочного посла Республики Южная Осетия в Российской Федерации Знаура Гассиева.

«Для нас большая честь присутствовать на этом мероприятии, приветствую всех членов семьи и посетителей выставки», — сказал Владимир Сергеев.

Выставка продлится до 14 августа.

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