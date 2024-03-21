Подмосковье 21 марта 2024, 09:13 Выставка картин Екатерины Чекалиной началась в музее в Щелкове Телеканал «360»

Читать 360tv в

Выставка живописи художницы Екатерины Чекалиной открылась в Щелковском историко-художественном музее. Главные героини ее картин безмятежно играют в шахматы, катаются на ретро-велосипедах, пьют кофе и музицируют. Художница придумывает историю, составляя ее сюжет из разных предметов и действий.

Екатерина Чекалина — современная молодая художница с уникальным стилем, который искусствоведы называют позитивизмом. Каждая ее работа наполнена теплом, светом и цветом.

Реклама

«Этим работам этикетка обязательно нужна, потому что очень интересно себя проверить, правильно ли ты понял художника. У некоторых работ названия просто удивительные», — поделилась директор Щелковского историко-художественного музея Наталья Богданова.

Коллектив музея разработал экскурсии и квесты по новой выставке. Работать экуспозиция будет до 20 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».