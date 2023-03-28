Подмосковье 28 марта 2023, 11:37 Выставка картин донских художников откроется в подмосковной усадьбе Абрамцево Министерство культуры и туризма Московской области

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Выставка «Шолоховская земля. Времена года» откроется в усадьбе Абрамцево 31 марта. В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, чем будет интересна эта экспозиция.

Гости смогут увидеть работы современных донских художников, посвященные красоте и своеобразию этого южного региона России. На полотнах будто оживает яркий страстный мир донского казачества, его культура и история, колоритные станицы и курени, хутора и неповторимая природа степей.

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Все работы, представленные на выставке, доставлены в Подмосковье из Государственного музея-заповедника Михаила Шолохова в Ростовской области. Это в том числе работы народных художников Бориса Щербакова и Рашита Максютова, а также других авторов, прославлявших величие Дона.

Выставка будет работать до 4 июня.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнавать обо всех выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.