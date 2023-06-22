Подмосковье 22 июня 2023, 11:56 Выставка картин детей с ОВЗ пройдет в Мытищах 23 июня

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Выставка «Живи ярче!» пройдет в торговом центре «Июнь» в Мытищах 23 июня. Там будут представлены картины, нарисованные юными художниками с ментальными особенностями развития.

Работы детей с особенностями здоровья всегда яркие, жизнерадостные, в чем-то наивные. В центральной галерее торгового центра «Июнь» будут представлены более 20 картин. Раннее эти работы уже выставлялись в Институте стран Латинской Америки РАН, в Российской детской государственной библиотеке, в Музее-квартире Немировича-Данченко.

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На открытии выставки пройдет бесплатный мастер-класс по изготовлению вееров из бумаги и танцевальный флешмоб.

Организаторами мероприятия выступят торгово-развлекательный центр «Июнь», администрация городского округа Мытищи, школа инклюзивного творчества «Танцующий дом» и организация «Спортлиния».

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