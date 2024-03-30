Подмосковье 30 марта 2024, 14:34 Выставка «Карьера и образование» прошла в Подольске Телеканал «360»

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В Подольске прошла десятая выставка высших учебных заведений, инфраструктурных и интеллектуальных решений «Карьера и образование». В ней приняли участие более двух тысяч школьников.

Представители учебных заведений оформили наглядные стенды и продемонстрировали свое техническое оснащение. Для участников выступили преподаватели ведущих образовательных учреждений Москвы и Подольска. Также будущие абитуриенты поучаствовали в мастер-классах. Выставку провели в рамках форума «Развитие».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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