Подмосковье 22 января 2024, 21:02 Выставка к юбилею художницы Нины Габриэлян открылась в Щелкове Телеканал «360»

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В Щелкове открылась выставка, приуроченная к юбилею художницы Нины Габриэлян. Полюбоваться ее работами можно до 24 февраля.

На выставке представлены работы Нины Габриэлян, созданные в разные годы и вдохновленные путешествиями по различным странам. Зрители смогут увидеть пейзажи, натюрморты, жанровые сцены и портреты, выполненные с использованием разнообразных цветовых решений. Директор Щелковского историко-художественного музея Наталья Богданова отметила, что выставка стала результатом совместного творчества, где каждый посетитель может насладиться яркими красками и теплом работ художницы.

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Нина Габриэлян — известный художник, поэт, прозаик и переводчик поэзии. Она является членом Союза писателей Москвы и Армении и Международного художественного фонда. Работы художницы находятся в государственных музеях и частных коллекциях различных стран.

Выставка проходит в выставочном зале «Галерея» Щелковского историко-художественного музея.

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